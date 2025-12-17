Кастрация оказалась полезна для здоровья

Futurism: Кастрация в раннем возрасте способна продлить жизнь на 10–20 процентов

Исследование, проведенное специалистами из нескольких стран, показало, что ограничение репродукции может быть полезно для здоровья. Об этом сообщает издание Futurism.

Ученые проанализировали данные о продолжительности жизни 117 видов млекопитающих из зоопарков и океанариумов по всему миру и учли выводы прежних исследований на ту же тему. Их интересовало, как контрацепция и стерилизация влияют на продолжительность жизни.

Как оказалось, ограничение репродукции способно продлить жизнь на 10–20 процентов. Сильнее всего эффект проявляется у самцов, переживших кастрацию до полового созревания, причем это относится не только к животным, но и к людям. Вазэктомия же, по мнению авторов исследования, не оказывает положительного влияния на срок жизни.

Возраст стерилизации самок животных, по заключению ученых, не влияет на продолжительность жизни. У женщин же постоянная стерилизация наоборот негативно сказывается на здоровье и может привести к некоторому снижению выживаемости.

Один из авторов исследования Майк Гарратт предполагает, что половые гормоны могут взаимодействовать с механизмами старения, особенно в раннем возрасте, поскольку ранняя кастрация дает наибольший эффект.

Результаты исследования опубликованы в научном журнале Nature.

