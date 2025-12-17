Кастрация оказалась полезна для здоровья

Исследование, проведенное специалистами из нескольких стран, показало, что ограничение репродукции может быть полезно для здоровья. Об этом сообщает издание Futurism.
Ученые проанализировали данные о продолжительности жизни 117 видов млекопитающих из зоопарков и океанариумов по всему миру и учли выводы прежних исследований на ту же тему. Их интересовало, как контрацепция и стерилизация влияют на продолжительность жизни.
Как оказалось, ограничение репродукции способно продлить жизнь на 10–20 процентов. Сильнее всего эффект проявляется у самцов, переживших кастрацию до полового созревания, причем это относится не только к животным, но и к людям. Вазэктомия же, по мнению авторов исследования, не оказывает положительного влияния на срок жизни.
Возраст стерилизации самок животных, по заключению ученых, не влияет на продолжительность жизни. У женщин же постоянная стерилизация наоборот негативно сказывается на здоровье и может привести к некоторому снижению выживаемости.
Один из авторов исследования Майк Гарратт предполагает, что половые гормоны могут взаимодействовать с механизмами старения, особенно в раннем возрасте, поскольку ранняя кастрация дает наибольший эффект.
Результаты исследования опубликованы в научном журнале Nature.
