08:16, 17 декабря 2025Из жизни

Кастрация оказалась полезна для здоровья

Futurism: Кастрация в раннем возрасте способна продлить жизнь на 10–20 процентов
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: stefamerpik / Freepik

Исследование, проведенное специалистами из нескольких стран, показало, что ограничение репродукции может быть полезно для здоровья. Об этом сообщает издание Futurism.

Ученые проанализировали данные о продолжительности жизни 117 видов млекопитающих из зоопарков и океанариумов по всему миру и учли выводы прежних исследований на ту же тему. Их интересовало, как контрацепция и стерилизация влияют на продолжительность жизни.

Как оказалось, ограничение репродукции способно продлить жизнь на 10–20 процентов. Сильнее всего эффект проявляется у самцов, переживших кастрацию до полового созревания, причем это относится не только к животным, но и к людям. Вазэктомия же, по мнению авторов исследования, не оказывает положительного влияния на срок жизни.

Возраст стерилизации самок животных, по заключению ученых, не влияет на продолжительность жизни. У женщин же постоянная стерилизация наоборот негативно сказывается на здоровье и может привести к некоторому снижению выживаемости.

Один из авторов исследования Майк Гарратт предполагает, что половые гормоны могут взаимодействовать с механизмами старения, особенно в раннем возрасте, поскольку ранняя кастрация дает наибольший эффект.

Результаты исследования опубликованы в научном журнале Nature.

Ранее сообщалось, что властям Колумбии не удалось кастрировать «кокаиновых» бегемотов, которых завез в страну знаменитый наркобарон Пабло Эскобар. Специалисты считают, что к 2034 году поголовье этих животных в Колумбии достигнет 1400 особей.

