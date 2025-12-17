Обвиняемый по делу «Крокуса» попытался совершить суицид в СИЗО

Обвиняемый по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» Джабраил Аушев (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) попытался совершить суицид в СИЗО «Матросская тишина». Об этом сообщает Mash.

По данным источника, Аушев предпринял попытку в ноябре.

Он стал единственным, кто написал явку с повинной, признавшись в преступлении. Его обвиняют в продаже автомата исполнителям теракта.

Ранее сообщалось, что спонсор террористов из «Крокуса» Якубджони Юсуфзода (внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга) пытался покинуть Россию.