Одна просьба стоила россиянке жизни

Уральский пенсионер убил женщину за то, что она заставляла ходить его в магазин

Следователи возбудили дело в отношении пенсионера из Туринска, который расправился со своей соседкой по дому. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по Свердловской области.

По версии следствия, мужчина проживает в частном доме, куда два месяца назад пустил пожить 59-летнюю женщину. 16 декабря между ними возник конфликт — соседка заставляла пенсионера идти в магазин за покупками, но он не мог этого сделать из-за больных ног.

Как сообщил задержанный, женщина неоднократно просила его сделать это, так что он вооружился ножом и ударил ее. Потерпевшая не выжила, а сам мужчина признался во всем соседям. Они и вызвали полицию.

Свою вину пенсионер не отрицает.

