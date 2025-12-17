Орбан заявил о реальной подготовке Европы к войне

Премьер Венгрии Орбан: Евросоюз ведет реальную подготовку к войне

Европейский союз (ЕС) ведет подготовку не только к финансовому, но и к реальному военному конфликту. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, сообщает Magyar Nemzet.

«Сейчас я вижу, что все считают войну далекой перспективой, что это скорее финансовый вопрос (...) Я хотел бы предостеречь всех от легкомысленного отношения к этому вопросу, здесь ведется реальная подготовка к войне» — предупредил политик, обратив внимание на превращение немецкой экономики в военную и введение воинской повинности.

Орбан подчеркнул, что венгерская политика должна реагировать своевременно и разумно, чтобы не быть втянутой в назревающий конфликт. «Я знаю, что это неожиданно резкие слова, но я хотел бы напомнить всем, что, например, во время Первой мировой войны, когда был расстрелян наследник престола, все спокойно пили кофе на террасах в Будапеште, Вене и Белграде. Так неверный дипломатический шаг или реакция могут в считанные мгновения привести к открытой войне в Европе», — обратил внимание премьер.

Ранее Орбан заявил, что изъятие российских активов ЕС — эквивалент объявления войны. Он подчеркнул, что подобные действия в истории никогда не оставались без ответа. Политик подтвердил, что выступит против конфискации на саммите ЕС, а в случае принятия такого решения Венгрия подаст иск в суд Евросоюза.