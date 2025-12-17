В США в словах Путина об «Орешнике» увидели сигнал для союзников Украины

Newsweek: Путин предупредил союзников Киева, упомянув «Орешник»

Президент России Владимир Путин в ходе заседания коллегии Минобороны предупредил союзников Украины заявлением о ракетном комплексе «Орешник». Об этом пишет американское издание Newsweek.

Авторы материала увидели в словах Путина явное предупреждение европейским союзникам Киева, которые утверждают, что Россия готовится к войне на континенте в ближайшие годы.

«Россия значительно перевооружается за время украинского конфликта», — говорится в статье.

Владимир Путин сообщил, что ракетный комплекс средней дальности с гиперзвуковой ракетой «Орешник» встанет на боевое дежурство в Вооруженных силах России в конце 2025 года. При этом Путин назвал «ложью и бредом» утверждения о возможном нападении России на Европу.

