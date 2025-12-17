Первые эмоции россиянки после падения на ее дом обломков БПЛА попали на видео

Жительница Славянска-на-Кубани сняла первые минуты после падения БПЛА на ее дом

Первые эмоции жительницы Славянска-на-Кубани после падения на ее дом обломков БПЛА попали на видео. Снятые ею кадры опубликовал Telegram-канал Kub Mash.

На кадрах россиянка показывает поврежденные оконные рамы ее жилища. «Я, конечно, понимаю, что дом старенький, но чтобы вот так вот [прилетело] — [кошмар], конечно», — прокомментировала она увиденное.

Женщина добавила, что обломки летательного аппарата лежат рядом с домом — в огороде.

В ночь на 17 декабря Краснодарский край подвергся массированному налету беспилотников — над регионом было сбито свыше 30 дронов. Уничтожение одного из летательных аппаратов попало на видео, снятое другой жительницей Славянска-на-Кубани.