Первые эмоции россиянки после падения на ее дом обломков БПЛА попали на видео

Первые эмоции жительницы Славянска-на-Кубани после падения на ее дом обломков БПЛА попали на видео. Снятые ею кадры опубликовал Telegram-канал Kub Mash.
На кадрах россиянка показывает поврежденные оконные рамы ее жилища. «Я, конечно, понимаю, что дом старенький, но чтобы вот так вот [прилетело] — [кошмар], конечно», — прокомментировала она увиденное.
Женщина добавила, что обломки летательного аппарата лежат рядом с домом — в огороде.
В ночь на 17 декабря Краснодарский край подвергся массированному налету беспилотников — над регионом было сбито свыше 30 дронов. Уничтожение одного из летательных аппаратов попало на видео, снятое другой жительницей Славянска-на-Кубани.