Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
03:01, 17 декабря 2025Из жизни

Питон напал на человека посреди улицы

В Тайване питон укусил хозяина посреди улицы
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Bukhta Yurii / Shutterstock / Fotodom

В Тайване мужчина пострадал в результате нападения собственной змеи. Об этом сообщает Taiwan SETNEWS.

Хозяин питона вышел из дома с питоном на шее. Посреди улицы питомец взбунтовался, укусил его и сбежал. Что спровоцировало змею — неизвестно.

Материалы по теме:
«Они жрут все!» Американский штат переживает нашествие питонов. Как человеческая безответственность привела к катастрофе?
«Они жрут все!»Американский штат переживает нашествие питонов. Как человеческая безответственность привела к катастрофе?
19 мая 2023
Совсем озверели Крокодилы, кабаны и обезьяны объявили войну людям. Никто не знает, как их остановить
Совсем озверелиКрокодилы, кабаны и обезьяны объявили войну людям. Никто не знает, как их остановить
29 декабря 2019
«Да избавит нас Господь от неминуемой беды!» Редких цикад веками считали опасным бедствием. Мир ждет их нашествие впервые за 17 лет
«Да избавит нас Господь от неминуемой беды!»Редких цикад веками считали опасным бедствием. Мир ждет их нашествие впервые за 17 лет
7 апреля 2021

Пострадавшего осмотрели врачи. Рана оказалась неопасной.

Ранее сообщалось, что в Индонезии семиметровый сетчатый питон сбросил фермера с мотоцикла и расправился с ним. Чтобы освободить тело мужчины, змею пришлось разрубить на несколько частей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Пережиток холодной войны». Еще одна европейская страна захотела вступить в НАТО под предлогом «российской угрозы»

    Сахар в борще довел москвича до тяжелого состояния

    Названы две самые доступные ипотеки в России

    Трамп обвинил Венесуэлу в краже американской земли и нефти

    Трамп предупредил Венесуэлу о «невиданном шоке»

    На Украине заявили о рисках потерять работу из-за русского языка

    Собянин рассказал о развитии в Москве одного вида транспорта

    Трамп признал власти Венесуэлы террористами

    Взрывы повторно прогремели в российском регионе

    Описан вкус спермы здорового мужчины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok