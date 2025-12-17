Питон напал на человека посреди улицы

В Тайване мужчина пострадал в результате нападения собственной змеи. Об этом сообщает Taiwan SETNEWS.
Хозяин питона вышел из дома с питоном на шее. Посреди улицы питомец взбунтовался, укусил его и сбежал. Что спровоцировало змею — неизвестно.
Пострадавшего осмотрели врачи. Рана оказалась неопасной.
Ранее сообщалось, что в Индонезии семиметровый сетчатый питон сбросил фермера с мотоцикла и расправился с ним. Чтобы освободить тело мужчины, змею пришлось разрубить на несколько частей.