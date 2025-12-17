Реклама

09:32, 17 декабря 2025Мир

Полиция Австралии предъявила обвинения террористу из Сиднея

Полиция Австралии предъявила обвинения по 59 пунктам террористу из Сиднея
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Mick Tsikas / Reuters

Полиция Австралии предъявила обвинения террористу, который, предположительно, открыл стрельбу на еврейском мероприятии на пляже Бонди в Сиднее, в совершении 59 преступлений, включая обвинение в терроризме. Об этом сообщает The Sudney Morning Herald.

«24-летнему Навиду Акраму, предположительно стоящему за воскресной бойней на пляже Бонди, предъявлено обвинение по 59 пунктам», — говорится в материале.

Акраму были предъявлены обвинения по 15 пунктам лишения жизни, совершения террористического акта и десяткам пунктов нанесения телесных повреждений или причинения тяжкого вреда здоровью с намерением совершить убийство. Ему также были предъявлены обвинения в применении огнестрельного оружия с намерением причинить тяжкий вред здоровью, публичной демонстрации символа запрещенной террористической организации и размещении взрывчатых веществ в здании или рядом с ним с намерением причинить вред.

14 декабря двое мужчин открыли стрельбу во время празднования Хануки на пляже Бонди в Сиднее. Трагедия унесла жизни 15 человек, около двух десятков получили ранения. Организаторами теракта стали 50-летний Саджид Акрам и его 24-летний сын Навид.

