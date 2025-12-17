Полиция Австралии предъявила обвинения террористу из Сиднея

Полиция Австралии предъявила обвинения по 59 пунктам террористу из Сиднея

Полиция Австралии предъявила обвинения террористу, который, предположительно, открыл стрельбу на еврейском мероприятии на пляже Бонди в Сиднее, в совершении 59 преступлений, включая обвинение в терроризме. Об этом сообщает The Sudney Morning Herald.

«24-летнему Навиду Акраму, предположительно стоящему за воскресной бойней на пляже Бонди, предъявлено обвинение по 59 пунктам», — говорится в материале.

Акраму были предъявлены обвинения по 15 пунктам лишения жизни, совершения террористического акта и десяткам пунктов нанесения телесных повреждений или причинения тяжкого вреда здоровью с намерением совершить убийство. Ему также были предъявлены обвинения в применении огнестрельного оружия с намерением причинить тяжкий вред здоровью, публичной демонстрации символа запрещенной террористической организации и размещении взрывчатых веществ в здании или рядом с ним с намерением причинить вред.

14 декабря двое мужчин открыли стрельбу во время празднования Хануки на пляже Бонди в Сиднее. Трагедия унесла жизни 15 человек, около двух десятков получили ранения. Организаторами теракта стали 50-летний Саджид Акрам и его 24-летний сын Навид.