Полковника ВСУ признали виновным в 14 терактах на территории России

Полковник ВСУ Булацик заочно осужден на пожизненный срок за 14 терактов в РФ

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес заочный приговор полковнику Вооруженных сил Украины (ВСУ) Евгению Булацику, признав его виновным в причастности к совершению 14 терактов на территории России. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Осужденный получил максимально возможное по российскому законодательству наказание в виде пожизненного лишения свободы. Первые восемь лет, согласно приговору, украинский полковник в случае его задержания или экстрадиции проведет в тюрьме.

Суд установил, что Булацик в период с 19 июля 2023-го по 13 мая 2024 года в составе организованной группы с высшим военным и политическим руководством Украины участвовал в террористических преступлениях с человеческими жертвами.

Ранее сообщалось, что 2-й Западный окружной военный суд заочно вынес приговор двум командирам батальонов 14-го отдельного полка беспилотных систем ВСУ Дмитрию Коляде и Никите Зеленко (внесены в российский перечень террористов и экстремистов) за повлекший тяжкие последствия террористический акт.