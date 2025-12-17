Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:30, 17 декабря 2025Бывший СССР

Последствия блокады Венесуэлы для России и Украины оценили

«Страна.ua»: Блокада Венесуэлы осложняет диалог США и РФ по конфликту на Украине
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Andrea de Silva / Reuters

Морская блокада Венесуэлы со стороны США осложняет диалог Москвы и Вашингтона по урегулированию конфликта на Украине. Последствия решения для урегулирования украинского конфликта оценило в Telegram издание «Страна.ua».

«Блокада Венесуэлы создает прецедент, который, в случае его повторения в отношении других стран, несет угрозу глобальной эскалации с риском сползания мира к ядерной войне. (...) И потенциально усложняет достижение договоренностей США и РФ по войне в Украине», — говорится в публикации.

Отмечается, что решение Вашингтона также укрепляет союз России и Китая.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о блокаде всех подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в Венесуэлу и из нее. Он также признал действующие власти государства террористической организацией. Как утверждает Трамп, «незаконный» режим Николаса Мадуро использует нефть для финансирования наркотерроризма, торговли людьми, убийств и похищений.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Десятки россиян попали в рабство в Мьянме. Одна из жертв — фотомодель, за освобождение которой требуют почти миллион рублей

    Курс рубля оказался «ненастоящим»

    Назван выживший в «ядерном аду» советский офицер

    США занялись подготовкой новых санкций против России

    В Кремле высказались о новых санкциях США против России

    Появились подробности о причине расправы над ребенком в школе

    Посла РФ в Таджикистане вызвали в МИД после нападения в Одинцово

    Продажи iPhone рухнут

    43-летняя Светлана Лобода снялась в прозрачном комбинезоне

    Жители подмосковной деревни пожаловались на холод в квартирах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok