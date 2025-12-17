Последствия блокады Венесуэлы для России и Украины оценили

«Страна.ua»: Блокада Венесуэлы осложняет диалог США и РФ по конфликту на Украине

Морская блокада Венесуэлы со стороны США осложняет диалог Москвы и Вашингтона по урегулированию конфликта на Украине. Последствия решения для урегулирования украинского конфликта оценило в Telegram издание «Страна.ua».

«Блокада Венесуэлы создает прецедент, который, в случае его повторения в отношении других стран, несет угрозу глобальной эскалации с риском сползания мира к ядерной войне. (...) И потенциально усложняет достижение договоренностей США и РФ по войне в Украине», — говорится в публикации.

Отмечается, что решение Вашингтона также укрепляет союз России и Китая.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о блокаде всех подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в Венесуэлу и из нее. Он также признал действующие власти государства террористической организацией. Как утверждает Трамп, «незаконный» режим Николаса Мадуро использует нефть для финансирования наркотерроризма, торговли людьми, убийств и похищений.

