Посольство России: Британские политики демонстрируют поразительное лицемерие

Публичные заявления британских политиков не соответствуют реальным действиям Лондона в отношении России и Украины. Об этом сообщило посольство России в Великобритании на своей странице в социальной сети X.

«Британские политики и формирующие общественное мнение лица демонстрируют поразительное лицемерие», — сказано в сообщении.

Посольство указало, что в Лондоне регулярно говорят о «мифической угрозе с Востока», в то время как британские крылатые ракеты Storm Shadow применяются для ударов по российской территории, а военные инструкторы из Великобритании участвуют в подготовке Вооруженных сил Украины.

Ранее посольство России в Лондоне назвало циничными новые санкции Великобритании против России, так как в них включен Фонд поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом (Правфонд). «Цинизм принятого решения зашкаливает», — отметили в дипмиссии.