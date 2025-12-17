Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:20, 17 декабря 2025Мир

Посольство России указало на двойные стандарты Лондона

Посольство России: Британские политики демонстрируют поразительное лицемерие
Владислав Китов (редактор отдела Мир)
СюжетСанкции против России:

Фото: Gustavo Valiente / ZUMAPRESS.com / Globallookpress.com

Публичные заявления британских политиков не соответствуют реальным действиям Лондона в отношении России и Украины. Об этом сообщило посольство России в Великобритании на своей странице в социальной сети X.

«Британские политики и формирующие общественное мнение лица демонстрируют поразительное лицемерие», — сказано в сообщении.

Посольство указало, что в Лондоне регулярно говорят о «мифической угрозе с Востока», в то время как британские крылатые ракеты Storm Shadow применяются для ударов по российской территории, а военные инструкторы из Великобритании участвуют в подготовке Вооруженных сил Украины.

Ранее посольство России в Лондоне назвало циничными новые санкции Великобритании против России, так как в них включен Фонд поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом (Правфонд). «Цинизм принятого решения зашкаливает», — отметили в дипмиссии.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин объявил о готовности изменить темп СВО

    Раскрыт способ заработать из ничего

    Резкое похудение оказалось смертельно опасно

    Путин назвал сроки постановки «Орешника» на боевое дежурство

    Белоусов раскрыл число поступивших на службу в 2025 году контрактников

    Похудевший на 80 килограммов 52-летний артист «Кривого зеркала» сделал пластику

    Участвовавшие в конфликте на Украине иностранцы вернулись из России на родину

    Путин поставил перед Минобороны России четыре задачи

    Полина Лурье поделилась планами на бывшую квартиру Долиной

    В России заявили об играющих в русскую рулетку странах Запада

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok