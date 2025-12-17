Реклама

Россия
07:28, 17 декабря 2025Россия

Объявлено о разрушениях после массированной атаки ВСУ на российские регионы

Глава Ростовской области Слюсарь: При атаке ВСУ повреждено имущество предприятия
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Global Look Press

После массированной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Ростовскую область повреждения получило имущество частного предприятия в станице Николаевская. О разрушениях объявил в Telegram губернатор региона Юрий Слюсарь.

По словам чиновника, атаке также подверглись Новошахтинск и Шолоховский, Тарасовский, Матвеево-Курганский и другие районы области.

В свою очередь, глава Воронежской области Александр Гусев сообщил, что в этом российском регионе была повреждена линия электропередачи одного из инфраструктурных объектов.

Всего за ночь с 16 на 17 декабря силы противовоздушной обороны уничтожили над Россией 94 беспилотника, из которых 20 — над Ростовской областью и десять над Воронежской.

