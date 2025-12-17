Реклама

Россия
10:59, 17 декабря 2025

Появились подробности об обстановке в школах под Москвой после устроенной подростком резни

Десятки детей выстроили утром для досмотра после резни в школе в Горках-2
Майя Назарова

Фото: Юрий Кочетков / РИА Новости

Десятки детей выстроили утром перед входами в здания учебных заведений в Подмосковье для досмотра после резни в школе в поселке Горки-2 в Одинцовском городском округе, которую устроил 15-летний девятиклассник. Подробности об обстановке в регионе появились у портала Msk1.ru.

Длинные очереди из учащихся для прохода в школы в Одинцовском округе попали на фото.

До этого глава Одинцовского округа Андрей Иванов объявил, что в связи с трагедией в школе поселка будет усилен режим досмотра.

В беседе с Msk1.ru школьники, которые учились в здании, где произошло нападение подростка, отметили, что в прошлом их не досматривали. Ученики пояснили, что у них чаще всего проверяли наличие сменной обуви. В школе, по их словам, не было
металлоискателей — только турникеты.

До этого стало известно о начале обысков в компании, которая охраняла школу с устроившим резню учеником.

16 декабря 15-летний девятиклассник в балаклаве вошел в здание школы в поселке Горки-2, некоторое время он ходил по коридорам и заглядывал в классы, разыскивая учительницу математики, с которой хотел расправиться.

В итоге он напал на пытавшегося его остановить охранника, распылив ему в лицо перцовый баллончик и ударив ножом. Впоследствии юноша ранил одного ученика и совершил расправу над четвероклассником.

