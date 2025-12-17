Реклама

21:01, 17 декабря 2025

Мелони высказалась против войск Италии на Украине

Премьер Мелони: Италия не отправит своих военных на Украину
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Marco Iacobucci / SOPA Images / LightRocket via Getty Images

Италия не собирается отправлять свой военный контингент в составе «многонациональных сил» на Украину в качестве одной из возможных гарантий безопасности. Об этом заявила премьер-министр республики Джорджа Мелони, передает Reuters.

«Для обеспечения безопасности Украины обсуждается размещение "многонациональных сил" во главе с "коалицией желающих" на основе добровольного участия государств. Я еще раз подтверждаю, что Италия не намерена направлять своих солдат на Украину», — подчеркнула глава итальянского правительства.

При этом Мелони заявляла, что Рим не намерен в ближайшее время отказываться от поддержки Киева. Она добавила, что поиск законного способа использования замороженных российских активов для финансирования так называемого репарационного кредита Украине остается «крайне непростой» задачей.

10 декабря газета Corriere della Sera сообщила, что Мелони во время встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским призвала его к «болезненным уступкам» ради урегулирования конфликта.

