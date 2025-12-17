Путешественница описала российское село фразой «назвали одним из лучших в мире»

Российская путешественница Елена Лисейкина рассказала о селе Бехово в Тульской области, которое жюри Всемирной туристской организации (UNWTO) назвало одним из лучших в мире. Своим мнением она поделилась в личном блоге «Путешествия с фотокамерой» на платформе «Дзен».

«Место выглядит так, будто из него легко сделать открытку. Или картину. Что, собственно, и делал Поленов больше ста лет назад», — такими фразами описала село, которое находится в двадцати километрах от Серпухова, автор публикации.

Лисейкина добавила, что дореволюционных домов там сохранилось мало — в основном, советские дачи, построенные художниками, которые приезжали туда на лето, работали в мастерских, спорили о живописи и часами сидели на берегу.

По словам путешественницы, летом в Бехово живет около пятидесяти человек, а зимой — еще меньше. Часто в селе даже нет света из-за регулярного отключения электричества. Водопровода не было никогда, газ тоже не провели. За продуктами и лекарствами местные жители едут в соседние села.

«Бехово не пытается быть "туристическим продуктом". Оно осталось таким, каким его видел Поленов: тихим, немного растрепанным временем, но живым. И, возможно, именно это и нравится тем, кто приезжает сюда впервые. Здесь можно просто идти вдоль деревни, слушать птиц, подходить к обрыву и смотреть на реку, которая течет так спокойно, будто никуда не спешит», — заключила автор.

Ранее другой российский тревел-блогер побывал в самом северном селе России — Сындасско — и описал его фразой «место без отзывов». По его словам, местным жителям для комфортной жизни достаточно дома, моря, тундры и вертолета раз в неделю.