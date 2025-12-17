Реклама

Россия
14:04, 17 декабря 2025

Путин объявил минуту молчания в ходе коллегии Минобороны
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «Кремль. Новости»

В ходе расширенного заседания коллегии Минобороны президент России Владимир Путин объявил минуту молчания в память о бойцах специальной военной операции (СВО), получивших смертельные ранения. Трансляцию заседания ведет Кремль в Telegram.

Глава государства заверил, что семьи военных, не вернувшихся из зоны боевых действий, получат всю необходимую поддержку. «Наш с вами долг — всегда помнить всех павших наших боевых товарищей, поддержать их семьи, их детей, родителей», — сказал он.

В ходе заседания коллегии Путин также выразил уверенность, что цели СВО обязательно будут достигнуты. По его словам, в случае, если «противоборствующая страна, их зарубежные покровители» откажутся от разговора по существу, Россия добьется возвращения исторических земель военным путем.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщал, что президент ежедневно общается с бойцами СВО, находящимися на передовой.

