Путин рассказал об уничтожении элитных частей ВСУ

Путин: ВС России перемалывают элитные подразделения ВСУ

Элитные подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) перемалываются российскими войсками. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

«Наши войска уверенно продвигаются вперед и перемалывают противника, его группировки и резервы, в том числе так называемые элитные части», — заявил Путин.

Он отметил, что российские силы уничтожают даже те подразделения украинской армии, которые прошли подготовку в западных военных центрах.

Ранее Путин заявил, что задача создания и расширения буферной зоны на Украине будет последовательно решаться. Он добавил, что Армия России удерживает инициативу по всей линии фронта.