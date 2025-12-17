Реклама

16:25, 17 декабря 2025

Раскрыта доля современных ракет в РВСН

Каракаев: Доля современных ракетных комплексов в РВСН — 90 процентов
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) России почти полностью оснащены современными ракетными комплексами. Долю нового вооружения раскрыл командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев в интервью «Красной звезде».

По его словам, за прошедшее десятилетие боевые возможности группировки РВСН нарастили за счет перевооружения. Военные получили системы с улучшенными характеристиками.

«На сегодняшний день их доля составляет порядка 90 процентов, что надежно обеспечивает оперативное реагирование на военные угрозы в настоящее время и на дальнейшую перспективу», — сказал Каракаев.

В апреле президент России Владимир Путин рассказал, что морские стратегические ядерные силы на 100 процентов состоят из современных образцов вооружения и техники.

В марте Минобороны России сообщило, что ракетные полки, оснащенные подвижными комплексами «Ярс» с ядерными ракетами, осваивают новые районы боевого патрулирования.

