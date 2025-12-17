Реклама

15:27, 17 декабря 2025

Раскрыты новые детали об избившем российскую инста-модель мужчине

Shot: Избивший инста-модель Тартанову является владельцем строительном компании
Мария Винар

Фото: @model_moskva__m

Журналисты Shot раскрыли новые детали о Дмитрии Кузьмине, который избил российскую инста-модель (Instagram, запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России) Анжелику Тартанову. Соответствующее сообщение появилось в одноименном Telegram-канале.

41-летний возлюбленный манекенщицы является владельцем строительной компании, которая специализируется на проектировании и возведении автомобильных дорог. Фирма была открыта в 2022 году и за все это время у нее не было убытков. Уточняется, что за прошлый год ее доход составил около восьми миллионов рублей. При этом всего за три года ее выручка составила 695 миллионов рублей, а чистая прибыль — 11 миллионов рублей.

Кроме того, выяснилось, что Кузьмин восемь лет назад развелся с женой. Детей у пары не было. Бывшая супруга мужчины рассказала, что он никогда не поднимал на нее руку и не проявлял агрессии по отношению к ней.

О пропаже Тартановой сообщалось 9 декабря. Ее сестры заявили, что она перестала выходить с ними на связь две недели назад. Позже модель нашли в реанимации с тяжелым ушибом мозга, кровоизлиянием и гематомами. Тартанова обвинила в побоях нового ухажера Дмитрия Кузьмина. Московский суд отправил обидчика манекенщицы под домашний арест. Меру пресечения избрали на срок один месяц и 24 суток.

