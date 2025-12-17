Реклама

14:39, 17 декабря 2025Культура

Россиянам напомнили о возможности бесплатно организовать досуг на зимних каникулах

Молодежи напомнили о возможности культурно отдохнуть по «Пушкинской карте»
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет на новогодних каникулах смогут бесплатно посетить культурные мероприятия по «Пушкинской карте» в разных регионах страны. О такой привилегии напомнил россиянам портал СМИ2.

«"Пушкинская карта" — это программа, действующая с 2021 года в рамках национального проекта "Семья". Она позволяет молодым людям от 14 до 22 лет ежегодно получать от государства пять тысяч рублей, которые можно потратить на посещение кино (до двух тысяч рублей), театров, выставок, концертов и исторических экскурсий», — напомнили авторы публикации.

Отмечается, что мероприятий, доступных к посещению по такой карте, уже набралось более 10 тысяч. Найти список таких событий можно в приложении «Госуслуги.Культура» или на портале «Культура.РФ».

Так, например, в Новосибирском театре кукол можно посетить развлечение для любителей фантастики — веселый концерт с элементами циркового представления и сюрпризами. Там всех пришедших будет ждать встреча с инопланетными гостями во главе с КосмоДедМорозом. Любителей знаний привлечет выставка «Наука в большом городе» в Екатеринбурге, которая позволит познакомиться с наследием уральских ученых. Казанский центр «Эрмитаж-Казань» приглашает на экскурсии, чтобы дать возможность прикоснуться к роскоши коллекции князей Юсуповых. Развлечения по «Пушкинской карте» на любой вкус можно будет найти и в многих других регионах России.

Ранее сообщалось, что россияне массово заинтересовались новогодними турами в Крым. Так, спрос на новогодние туры в Крым в 2025 году вырос на 10-20 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2024-го. В список самых популярных крымских курортов на новогодние каникулы традиционно входят Ялта, Алушта, Евпатория и Севастополь. Кроме того, высоким спросом пользуются курортные поселки Большой Ялты: Кореиз, Гаспра, Форос и Гурзуф.

