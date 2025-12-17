Россиянам назвали признаки опасных кредитов

Эксперт по финансам Богинский: Кредиты могут быть опасны

Кредиты могут представлять серьезную опасность для бюджета в случаях, когда у них нет четкой цели, предупредил в разговоре с «Лентой.ру» коммерческий директор инвестплатформы «Партнерские финансы» Валерий Богинский.

«Если заем оформляют на всякий случай, для покрытия текущих расходов или без понимания, как именно деньги повлияют на финансовое положение, он не решает проблему, а лишь откладывает ее и увеличивает нагрузку в будущем, — предупредил эксперт. — Также риск возникает при неверной оценке доходов: сначала кредит может казаться посильным, но потом платеж начинает давить на бюджет. Безопасным считается платеж, который не превышает 15–20 процентов среднемесячного дохода».

Богинский также рекомендовал обращать внимание на стоимость кредита, чтобы избежать переплат, и учитывать дополнительные расходы, связанные со страхованием жизни и здоровья, комиссией за оформление и обслуживание займа.

«Настораживающим фактором является и желание взять сумму с запасом, чтобы хватило на первые платежи. Такой подход обычно означает, что финансовая модель не сходится: если кредит обслуживается за счет самого кредита, долговая нагрузка быстро становится разрушительной, — объяснил Богинский. — Кредит остается рабочим инструментом только при наличии стабильного дохода, понятной цели и запаса прочности в бюджете».

