Экономика
18:56, 17 декабря 2025Экономика

Россиянам рассказали об опасности сильных землетрясений в Крыму

Ученый Вольвач: Для россиян нет угрозы от сильных землетрясений в Крыму
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)
СюжетЗемлетрясение в Турции:

Фото: Михаил Патлис / РИА Новости

Серия сильных землетрясений в Крыму не представляет угрозы для россиян. Об опасности явлений рассказал заместитель директора Крымской астрофизической обсерватории Александр Вольвач, его слова передает ТАСС.

На полуостров обрушились подземные толчки магнитудой около 4,2. По словам эксперта, землетрясения являются проявлением фоновой сейсмической активности региона. Не исключены повторные толчки, но они будут слабыми и не приведут к разрушениям.

«Прошедшие землетрясения не представляют угрозы для жителей Севастополя и крымского побережья. Анализ текущей сейсмической обстановки показывает, что в ближайшее время ожидать сильных землетрясений не приходится», — спрогнозировал Вольвач.

Ранее жители Турции испугались скорого землетрясения после того, как Мраморное море отступило от берега на 20 метров. В результате мощного отлива у побережья выступили песчаные «острова», а несколько лодок, которые стояли недалеко от берега, оказались на мели.

