08:35, 17 декабря 2025Экономика

Россиянам спрогнозировали снижение доходов

Психолог Идзиховский: Низкая зарплата в январе — традиционная проблема
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В начале 2026 года доходы ряда россиян сократятся из-за низкой зарплаты в январе. Такой прогноз дал психолог Евгений Идзиховский, его слова приводит «Московский комсомолец».

Низкую зарплату в начале года аналитик назвал традиционной проблемой, которая затронет граждан, работающих на сдельной основе. В первой половине января будет всего четыре рабочих дня, а во второй — 11.

На этом фоне «сдельщикам» было бы целесообразнее заранее подготовиться к снижению доходов и сформировать финансовую подушку безопасности, отметил эксперт. Оптимальным вариантом стало бы накопление суммы, которой хватит на 2-3 месяца. «Таким образом, можно регулировать свой бюджет, чтобы январские проблемы не очень сказывались на доходах», — констатировал Идзиховский.

Тех россиян, кто находится на окладе, проблема снижения доходов затронет в меньшей степени, отметил он. Однако и этой категории граждан следовало бы для перестраховки озаботиться формированием денежных резервов, резюмировал психолог.

Ранее в Центробанке (ЦБ) указали на замедление роста предлагаемых зарплат в стране после нескольких лет стремительного увеличения окладов. Завершение зарплатной гонки в регуляторе связали с охлаждением напряженной ситуации на рынке труда. Работодатели, отметили в регуляторе, делают ставку на повышение эффективности труда действующих сотрудников вместо поиска новых. Подобная стратегия обусловлена в том числе ростом издержек компаний.

