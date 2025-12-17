Россияне раскрыли главную мечту

«Национальная лотерея»: Большинство россиян мечтают о покупке жилья

Большинство россиян мечтают о покупке жилья. Информацию об этом со ссылкой на результаты соответствующего опроса бренда всероссийских государственных лотерей, организованных Минфином России, «Национальная Лотерея» раскрыло агентство РИА Новости.

В исследовании приняли участие более 10 тысяч граждан из разных регионов страны. Согласно его результатам, о собственном доме либо квартире мечтают 28 процентов респондентов. На второй строчке в списке самых заветных желаний оказался новый автомобиль, о котором упомянули почти 14 процентов опрошенных. Замкнула тройку мечта путешествовать по России. «11,5 процента хотели бы познакомиться с другими регионами страны, чаще всего этот вариант выбирали жители Сибири и Дальнего Востока», — говорится в результатах опроса.

Практически пять процентов россиян признались, что их мечта — не работать. 7,3 процента опрошенных озвучили индивидуальные цели — например, открытие семейного бизнеса либо помощь близким. Помимо этого, небольшая доля респондентов мечтает жить в разных странах, организовать роскошный праздник или посещать крупные фестивали.

