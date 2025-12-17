Реклама

17:51, 17 декабря 2025Силовые структуры

Россиянин забил топором отказавшегося идти в магазин односельчанина

Житель Тюменской области учинил расправу над отказавшимся идти в магазин соседом
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: СК РФ по Тюменской области

В Тюменской области задержали 62-летнего жителя Ярковского района, подозреваемого в расправе над знакомым. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России.

По данным следствия, 15 декабря в частном доме деревни Петропавловка хозяин устроил застолье со своим знакомым. В ходе общения у мужчин неожиданно закончился алкоголь, и обвиняемый предложил гостю сходить в магазин за добавкой, но получил отказ в резкой форме. Категорическое нежелание гостя пополнить запасы спиртного обидело хозяина, и, разозлившись, он взялся за топор. После трех ударов обухом по голове сосед упал и больше признаков жизни не подавал.

Прибывшие на место ЧП задержали мужчину, следствие ходатайствует об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что подростка из Туапсе обвинили в расправе над бабушкой при помощи топора.

