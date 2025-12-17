Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
16:19, 17 декабря 2025Ценности

Россиянок призвали к скромным нарядам на корпоративах

Стилист Ким назвала слишком откровенные наряды на корпоратив главной ошибкой
Екатерина Ештокина

Фото: Nick Starichenko / Shutterstock / Fotodom

Стилист Ольга Ким перечислила модную одежду для новогоднего корпоратива. Соответствующий комментарий публикует KP.RU.

В первую очередь эксперт призвала россиянок к скромным нарядам на торжествах. При этом откровенные образы на празднике она назвала главной ошибкой. «В выборе образа на новогодний корпоратив очень важно понимать, что это все-таки не встреча друзей, одноклассников или родственников. Так что рекомендую отложить слишком открытые, прозрачные наряды», — подчеркнула она.

Материалы по теме:
«Мы переборщили с декольте» Золото, гламур и самые откровенные наряды звезд на главном балу в мире моды
«Мы переборщили с декольте»Золото, гламур и самые откровенные наряды звезд на главном балу в мире моды
3 мая 2022
Закоренелый холостяк Джордж Клуни давал клятву не жениться, но все-таки вступил в брак. Почему его свадьба была тайной?
Закоренелый холостяк Джордж Клуни давал клятву не жениться, но все-таки вступил в брак.Почему его свадьба была тайной?
15 октября 2022

Кроме того, чрезмерное количество украшений и пышные укладки могут испортить впечатление, уточнила Ким. Вместо этого специалист посоветовала останавливаться на одном ярком акценте, чтобы образ выглядел гармонично.

В то же время собеседница издания порекомендовала обратить внимание на офисный дресс-код: брюки или юбку длиной миди или макси, закрытый верх и умеренные украшения.

«Джинсы допустимы только при неформальном формате корпоратива», — заключила Ким.

Ранее в декабре стилист Лисовец посоветовал не надевать «все лучшее сразу» на корпоративы. Эксперт подчеркнул, что при выборе наряда важно не переусердствовать.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин раскрыл планы европейских «подсвинков»

    Раскрыт способ заработать из ничего

    Резкое похудение оказалось смертельно опасно

    Раскрыто максимальное время хранения оливье

    Россияне раскрыли главную мечту

    Названа главная опасность для Байкала

    Место расправы над заваленной камнями российской школьницей показал ее убийца-пенсионер

    Раскрыта доля современных ракет в РВСН

    Российским курьерам захотели запретить хаотично ездить

    Наемник из США попросил российский суд об УДО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok