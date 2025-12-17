ТАСС: ВС РФ поразили в Черниговской области командный пункт 433-го ОББС ВСУ

Российские войска ударом артиллерии поразили в Черниговской области командный пункт 433-го отдельного батальона беспилотных сил (ОББС) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на источники в силовых структурах сообщает ТАСС.

«В районе Жерновки поражен командный пункт 433-го отдельного батальона беспилотных систем ВСУ», — приводятся в публикации слова собеседника агентства.

Отмечается, что указанный батальон вел регулярные обстрелы гражданских объектов в Курской и Брянской области.

Ранее российские военные сорвали попытку прорыва ВСУ к Купянску. По сообщению пресс-службы Минобороны России, артиллерийские расчеты 121-го мотострелкового полка группировки войск «Запад» пресекли перемещение групп украинских военных, пытающихся подойти к населенным пунктам Московка, Радьковка и Соболевка в Харьковской области.