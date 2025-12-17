Силовики сообщили о росте на Украине числа кладбищ для пропавших без вести

На Украине растет число кладбищ с неполными данными военнослужащих, якобы пропавших без вести. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

«Все больше распространяются и такие [кладбища], где на надгробных крестах указаны лишь приблизительный возраст погибшего, номер свидетельства о смерти и год, когда тело было найдено. Это позволяет властям скрыть реальный масштаб потерь и не выплачивать родственникам положенную компенсацию», — рассказал собеседник агентства.

В январе Минобороны России сообщало, что за 2024 год потери ВСУ составили свыше 590 тысяч человек. В начале прошлого года Киев терял около 4 тысяч солдат в неделю, а к концу мая это число выросло до 10 тысяч.