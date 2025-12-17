Реклама

21:05, 17 декабря 2025Из жизни

Скандальная порнозвезда раскрыла истинную причину своего ареста

Олег Парамонов
Олег Парамонов

Кадр: @onlybonnieblue

Скандальная порнозвезда Бонни Блю вернулась в Великобританию и раскрыла истинную причину своего ареста на Бали. Об этом сообщает издание New York Post.

Бонни Блю, которая прославилась тем, что переспала с тысячей мужчин за 12 часов, была задержана 5 декабря на Бали. Ей грозило лишение свободы на срок до 15 лет за производство порнографии, однако суд, рассматривавший дело, избрал более легкое наказание. Ее оштрафовали на 20 австралийских долларов (тысяча рублей), депортировали из страны и на 10 лет запретили въезд.

«Я богата, и у меня хорошие адвокаты, — заявила Бонни Блю после возвращения. — Вы что, серьезно думали, что меня посадят?» Порнозвезда считает, что ее подставили. По ее словам, во всем виновата женщина, которая занималась организацией поездки.

Девушка, которая занималась организацией поездки, говорила: «О, я позабочусь обо всем, об охране, отелях, юристе, авиабилетах». Взяла с меня за это 75 тысяч фунтов (восемь миллионов рублей), причем большая часть денег досталась ей. А потом сама же доложила обо мне в полицию

Бонни Блю
Ранее сообщалось, что виновником ареста порномодели стал местный житель, подозревавший, что она устраивает на Бали оргии с выпускниками австралийских школ. Он заявил, что обратился к властям, так как переживал за репутацию Бали в мире.

    Обсудить
