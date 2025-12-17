Сотрудница МВД погибла при взрыве в ДНР

Пушилин: Сотрудница МВД погибла при детонации взрывоопасного предмета в ДНР

Сотрудница МВД погибла при детонации взрывоопасного предмета в Кураховском муниципальном округе. Об этом сообщил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

«При исполнении служебных обязанностей (...) в результате подрыва на взрывоопасном предмете погибла сотрудница Управления по вопросам миграции МВД по ДНР. Приношу глубокие соболезнования родным и близким погибшей», — написал Пушилин.

Глава республики уточнил, что в результате взрыва еще три сотрудника МВД получили ранения: женщина 1983 года рождения, а также мужчины 1986 и 2002 годов рождения. Им оказывается медицинская помощь.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины нанесли удар по парку «Гулливер», расположенному в Донецке. В результате атаки есть пострадавшие.