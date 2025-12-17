Спрогнозирован пик мирового спроса на уголь

МЭА: Мировой спрос на уголь достигнет рекордного уровня в 2025 году

Мировой спрос на уголь достигнет рекордного уровня в 2025 году. Пик спроса спрогнозировали эксперты Международного энергетического агентства (МЭА), сообщает Financial Times (FT).

По данным аналитиков, по итогам года в мире используют 8,85 миллиарда тонн угля — потребление вырастет на 0,5 процента год к году. Причиной называют политическую поддержку добычи угля в США, а также низкую скорость ветра в Европе, которая не дает полностью отказаться от ископаемого топлива.

По прогнозам, мировой спрос на уголь выходит на плато. К 2030 году он будет примерно на три процента ниже, чем в 2025 году, предупреждают аналитики.

Тем временем, вопреки ожиданиям, в начале зимнего отопительного сезона повышения спроса на российский уголь в Китае не произошло. На фоне снижения цен КНР стала откладывать поставки на потом — местные коммунальные предприятия накопили достаточно запасов и не объявляют новые тендеры. По оценке аналитиков, ситуация изменится только после вывода из эксплуатации нерентабельных активов и сокращения избыточных мощностей.