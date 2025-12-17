Реклама

Россия
23:34, 17 декабря 2025Россия

Средства ПВО за три часа отразили атаку БПЛА

Минобороны: Средства ПВО за 3 часа сбили 30 украинских БПЛА
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Средства противовоздушной обороны (ПВО) за три часа сбили 30 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщило Минобороны России в своем Telegram-канале.

Уточняется, что попытка атаки была предпринята 17 декабря в период с 20:00 до 23:00 по московскому времени.

«Дежурными средствами ПВО уничтожены 30 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 17 БПЛА — над территорией Республики Крым и 13 БПЛА — над акваторией Черного моря», — говорится в сообщении.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что средства ПВО отразили атаку Вооруженных сил Украины на город. 17 декабря с 20:00 и почти до 22:00 было сбито 11 воздушных целей.

