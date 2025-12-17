Реклама

04:50, 17 декабря 2025Мир

США пригрозили ответом Евросоюзу в случае продолжения торговых ограничений

Торгпред Грир: США ответят ЕС в случае продолжения торговых ограничений
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Kylie Cooper / Reuters

США введут ответные меры, если страны Европейского союза (ЕС) продолжат настаивать на ограничении американских компаний с помощью дискриминационных мер. Об этом заявил торговый представитель США Джеймисон Грир в соцсети X.

Он подчеркнул, что у Вашингтона не будет иного выбора, «кроме как начать использовать все имеющиеся в их распоряжении инструменты для противодействия этим необоснованным мерам».

Ранее Грир сообщил, что США и Швейцария фактически достигли торгового соглашения, которое позволит осуществить анонсированное ранее снижение пошлин на товары из европейской страны с 39 до 15 процентов. По его словам, в обмен на уравнивание таможенных условий со ставками тарифов для Евросоюза Швейцария обязалась инвестировать 200 миллиардов долларов в США до окончания срока президентства Трампа, в том числе 70 миллиардов уже в 2026 году.

