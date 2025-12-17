Реклама

11:50, 17 декабря 2025Экономика

Стали известны подробности о второй квартире Долиной

Shot: У Долиной осталась единственная квартира в Москве за 18 млн рублей
Александра Качан (Редактор)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Помимо скандальной квартиры в Хамовниках, певица Лариса Долина владеет еще одной квартирой в Москве. Подробности об объекте выяснил Telegram-канал Shot.

Квартира, о которой идет речь, располагается в пятиэтажном доме 1961 года постройки в районе Лефортово. Ее площадь составляет 50 квадратных метров, а цена — около 18 миллионов рублей. По данным канала, Долина приобрела жилье примерно 20 лет назад, но не использовала его для проживания.

Ранее певец Филипп Киркоров пообещал приютить Долину у себя, если потребуется. Он отметил, что певица является его другом и учителем на протяжении 40 лет, поэтому двери его дома всегда для нее открыты.

