13:59, 17 декабря 2025Силовые структуры

Студент российского вуза ударил педагога ручкой в шею

В Липецкой области студент ударил преподавателя ручкой в шею
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Липецкой области студент ударил преподавателя ручкой в шею. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, 18-летний Дмитрий, студент первого курса Елецкого университета, сдавал зачет по русскому языку у 61-летней преподавательницы Марины Алексеевны, но с заданием не справился и получил неудовлетворительную оценку.

После этого между ними завязалась словесная перепалка. Затем студент стал сжимать горло педагогу и попытался воткнуть ручку ей в шею. Прибежавшие однокурсники смогли оттащить нападавшего и вызвали медиков к пострадавшей.

Потерпевшая написала заявление в полицию. В учебном заведении проводится внутренняя проверка.

Ранее сообщалось, что появились подробности о причине расправы над ребенком в школе в Одинцово.

