21:31, 17 декабря 2025Ценности

Светлана Лобода снялась на сцене в оголяющем тело платье

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @lobodaofficial

Украинская певица Светлана Лобода предстала перед публикой в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

43-летняя поп-исполнительница снялась на сцене в прозрачном платье с разрезами до бедра и глубоким декольте, оголяющим тело. Помимо этого, звезда надела золотые босоножки с завязками до колена. Образ завершили объемная укладка и макияж с алой помадой.

Ранее в декабре Лобода снялась в прозрачном комбинезоне. Поверх упомянутого изделия звезда надела шубу в пол, завершив образ широким поясом с массивной золотой пряжкой.

