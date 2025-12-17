Трамп предупредил Венесуэлу о «невиданном шоке»

Трамп: Венесуэлу ждет невиданный шок на фоне роста военной активности США

Президент США Дональд Трамп предупредил Венесуэлу об ожидающем ее «невиданном шоке». Об этом он написал на своей странице в соцсети Truth Social.

По его словам, республика столкнется с беспрецедентным потрясением на фоне роста военной активной США. Трамп также потребовал от Венесуэлы вернуть США «всю нефть, землю и другие активы», которые она «украла».

Ранее американский лидер признал действующие власти Венесуэлы террористической организацией. Он аргументировал это тем, что «незаконный» режим Николаса Мадуро использует нефть для финансирования себя, наркотерроризма, торговли людьми, убийств и похищений.