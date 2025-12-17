Politico: Саммит лидеров ЕС покажет, сможет ли Трамп расколоть объединение

Саммит лидеров Европейского союза (ЕС) покажет, сможет ли президент США Дональд Трамп расколоть объединение, или блок сможет сохранить единство. Об этом говорится в статье Politico.

Отмечается, что разногласия между европейскими странами по поводу использования замороженных российских активов для финансирования Украины обнажили более глубокие разногласия о том, как действовать в условиях нового миропорядка и беспрецедентного давления со стороны США.

«Они хотят ослабить нас», — уличил американцев высокопоставленный чиновник европейского объединения.

Ранее председатель комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерманн заявила, что не стоит ожидать от Трампа масштабных обязательств США перед Украиной.