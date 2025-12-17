Реклама

08:56, 17 декабря 2025Мир

Трампа уличили в желании ослабить Европу

Politico: Саммит лидеров ЕС покажет, сможет ли Трамп расколоть объединение
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Саммит лидеров Европейского союза (ЕС) покажет, сможет ли президент США Дональд Трамп расколоть объединение, или блок сможет сохранить единство. Об этом говорится в статье Politico.

Отмечается, что разногласия между европейскими странами по поводу использования замороженных российских активов для финансирования Украины обнажили более глубокие разногласия о том, как действовать в условиях нового миропорядка и беспрецедентного давления со стороны США.

«Они хотят ослабить нас», — уличил американцев высокопоставленный чиновник европейского объединения.

Ранее председатель комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерманн заявила, что не стоит ожидать от Трампа масштабных обязательств США перед Украиной.

