В Германии призвали не ждать от Трампа масштабных решений по Украине

Штрак-Циммерманн: Не стоит ожидать от Трампа обязательств США перед Украиной

Не стоит ожидать от американского президента Дональда Трампа масштабных обязательств США перед Украиной. К этому призвала председатель комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерманн в интервью Tagesspiegel.

«Нам, европейцам, придется защищать Украину, не обращаясь автоматически за помощью к Вашингтону, потому что мы видим, что там почти никому уже нет дела до Европы. Не стоит ожидать от Трампа масштабных обязательств США перед Украиной», — заявила она.

Она напомнила, что канцлер Германии Фридрих Мерц пригласил США и европейцев за стол переговоров в Берлине и исправил свое предыдущее замечание о том, что если США не заинтересованы в Европе, они могут хотя бы поддерживать контакт с Германией.

Ранее Мерц раскрыл детали переговоров по Украине. Он рассказал, что стороны действительно обсуждают вопрос создания «демилитаризованной зоны» в Донбассе. Политик выступил в поддержку создания такой зоны, поскольку это позволит «развести стороны конфликта».