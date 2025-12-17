Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:04, 17 декабря 2025Мир

В Германии призвали не ждать от Трампа масштабных решений по Украине

Штрак-Циммерманн: Не стоит ожидать от Трампа обязательств США перед Украиной
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Не стоит ожидать от американского президента Дональда Трампа масштабных обязательств США перед Украиной. К этому призвала председатель комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерманн в интервью Tagesspiegel.

«Нам, европейцам, придется защищать Украину, не обращаясь автоматически за помощью к Вашингтону, потому что мы видим, что там почти никому уже нет дела до Европы. Не стоит ожидать от Трампа масштабных обязательств США перед Украиной», — заявила она.

Она напомнила, что канцлер Германии Фридрих Мерц пригласил США и европейцев за стол переговоров в Берлине и исправил свое предыдущее замечание о том, что если США не заинтересованы в Европе, они могут хотя бы поддерживать контакт с Германией.

Ранее Мерц раскрыл детали переговоров по Украине. Он рассказал, что стороны действительно обсуждают вопрос создания «демилитаризованной зоны» в Донбассе. Политик выступил в поддержку создания такой зоны, поскольку это позволит «развести стороны конфликта».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Венесуэла ответила на требование Трампа отдать США нефть и земли

    Сахар в борще довел москвича до тяжелого состояния

    Названы две самые доступные ипотеки в России

    В Германии призвали не ждать от Трампа масштабных решений по Украине

    «Перегнул палку». Мерц пытается сделать Германию вновь великой. Что мешает ему достичь лидерства в ЕС и мире?

    Масштабы обрушения немецкого экспорта в Россию оценили

    В США застрелили профессора-ядерщика из престижного университета

    Союзник США закупился российскими зерновыми

    В Турции раскрыли причину раскола в ЕС

    В России порассуждали о «крыше» Ларисы Долиной

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok