АР: Украина оказалась на грани банкротства, ей нужно финансирование ЕС на 2 года

Украина оказалась на грани банкротства и нуждается в финансировании со стороны партнеров в Евросоюзе в следующие два года. Об этом сообщает агентство Associated Press (AP).

По оценке Международного валютного фонда (МВФ), в 2026 и 2027 годах Киеву необходимы порядка 137 млрд евро (160 млрд долларов), и эти деньги должны быть переданы республике к весне.

«Одно совершенно ясно: мы должны принять решение о финансировании Украины на следующие два года в рамках работы Европейского совета», — цитирует агентство председателя Еврокомиссии (ЕК) Урсулу фон дер Ляйен. Председатель Европейского совета Антониу Коста пообещал, что лидеры стран продолжат обсуждение финансовой помощи Киеву, даже если на это уйдет несколько дней.

Ранее немецкий канцлер Фридрих Мерц призвал Евросоюз принять решение о конфискации замороженных российских активов в пользу Киева, что «позволит финансировать украинскую армию еще минимум два года». При этом премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что ЕС рассматривает предоставление совместного кредита для Украины вместо использования для этого замороженных активов РФ.