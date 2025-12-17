Украинцы стали обращаться к гадалкам за прогнозами о военной обстановке

РИА Новости: Украинские гадалки дают прогнозы о местах прилета

Украинцы обращаются к гадалкам с просьбами предсказать обстановку в прифронтовых зонах, особенно активно их спрашивают о возможных местах прилетов. Об этом сообщает РИА Новости, проведя анализ информации в социальных сетях.

Украинские гадалки размещают на своих страницах в соцсетях публикации, где отвечают на вопросы граждан страны. Как отмечает агентство, особенно часто их услугами интересуются жители Днепропетровской области. В частности, они спрашивают, есть ли необходимость выехать из того или иного города.

Некоторые гадалки называют примерное время и место предполагаемых ударов. При этом тарологи не указывают в качестве мест ожидаемых прилетов гражданские объекты. Они призывают держаться подальше от военных объектов, а также опасаться разлета осколков. Помимо этого, агентство выяснило, что часть предсказателей заранее сообщают в профилях, что не работают по теме конфликта.

Ранее блогер Анатолий Шарий рассказал, что офис Владимира Зеленского пытается привлечь гадалок для обеления репутации главы государства после коррупционного скандала. В своем посте Шарий привел скриншоты из видео таролога в TikTok.