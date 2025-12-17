Реклама

16:31, 17 декабря 2025Из жизни

Уснувший пьяным в алкомаркете енот оказался рецидивистом

В США енот, уснувший пьяным в алкомаркете, оказался взломщиком со стажем
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Freepik

Енот, который прославился в интернете как взломщик-алкоголик, оказался рецидивистом. Об этом стало известно из подкаста Hear In Hanover.

О криминальном прошлом енота рассказала сотрудница службы защиты животных США Саманта Мартин. По ее словам, этот зверек — взломщик со стажем. До алкомаркета он проникал в студию карате и Департамент транспортных средств. В последнем здании енот даже умудрился стащить несколько закусок.

Зверек стал известен после того, как разбил бутылки с алкогольными напитками в магазине и уснул пьяным в туалете. «Я думаю, он живет свою лучшую жизнь — почему бы и нет?» — отметила Мартин.

Ранее сообщалось, что в городе Джонсборо, США, оленя спасли из магазина рождественских товаров. Он ворвался в здание и застрял под стулом.

