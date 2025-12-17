Реклама

21:16, 17 декабря 2025

В Бельгии заявили о кризисе в переговорах по кредиту для Украины

Моорс: Переговоры по «репарационному кредиту» для Украины пошли вспять
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Переговоры по «репарационному кредиту» для Украины пошли вспять. Об этом заявил посол Бельгии в Евросоюзе (ЕС) Питер Моорс, его слова приводит издание Politico.

Отмечается, что Моорс сделал заявление о кризисе в переговорах за 24 часа до саммита ЕС. По информации издания, до этого высказывания обсуждение шло в «правильном направлении».

«Мы движемся назад», — сказал Моорс.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Еврокомиссия сняла с повестки предстоящего саммита Европейского союза вопрос о конфискации российских активов. Саммит ЕС, центральной темой которого станет финансирование Украины в 2026-2027 годах, пройдет в Брюсселе 18-19 декабря.

