Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:19, 17 декабря 2025Мир

В Белом доме ответили на вопрос о новых санкциях против России

Белый дом: Трамп еще не принял решение о новых санкциях против России
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Президент США Дональд Трамп не принимал решения о введении новых санкций против России. Об этом сообщил Белый дом, передает Reuters.

«Трамп пока не принял никаких новых решений относительно новых санкций против России», — сообщил неназванный американский чиновник.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что США готовят новые антироссийские санкции, рассчитывая надавить на Москву, если она откажется от мирного соглашения с Украиной.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Кремлю хорошо известно, что в Вашингтоне есть планы по введению новых санкций против Москвы. Он отметил, что любые ограничения вредят налаживанию российско-американских отношений.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно послание Евросоюзу от США по активам России

    «Идея возникала, но я отказался». Откуда возникла теория о двойниках Путина и почему россияне верят в нее

    «Государству нужны деньги». Кто станет целью российской налоговой в 2026 году и кому готовиться к проверкам

    Исполнительница хита «На теплоходе музыка играет» высказалась о деле Долиной

    Россиянам рассказали об опасности сильных землетрясений в Крыму

    Россиянам назвали способы похорошеть перед Новым годом

    Найдено предсказание Жириновского «Трамп берет Венесуэлу, мы — Украину»

    Орбан заявил о снятии связанного с Россией вопроса с повестки саммита ЕС

    Небо окрасилось в необычный цвет и напугало британцев

    Депутаты Европарламента испугались США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok