В Белом доме ответили на вопрос о новых санкциях против России

Президент США Дональд Трамп не принимал решения о введении новых санкций против России. Об этом сообщил Белый дом, передает Reuters.
«Трамп пока не принял никаких новых решений относительно новых санкций против России», — сообщил неназванный американский чиновник.
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что США готовят новые антироссийские санкции, рассчитывая надавить на Москву, если она откажется от мирного соглашения с Украиной.
По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Кремлю хорошо известно, что в Вашингтоне есть планы по введению новых санкций против Москвы. Он отметил, что любые ограничения вредят налаживанию российско-американских отношений.