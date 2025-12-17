Реклама

16:14, 17 декабря 2025Мир

В Финляндии высказались о способности России парализовать страну за час

Малинен: Россия способна за час полностью парализовать Финляндию и страны Балтии
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Кадр: Kolmio Laakepaavo / YouTube

Россия способна за час полностью парализовать Финляндию и страны Балтии. Об этом заявил в соцсети X профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен.

Так он отреагировал на заявление премьер-министра Эстонии Кристена Михала о том, что «угроза России» для прибалтийских стран никуда не исчезает.

«России, вероятно, потребуется около часа, чтобы полностью парализовать Финляндию и страны Балтии. Поэтому хочу поинтересоваться у уважаемого премьер-министра Михала, не стремится ли он к разрушению наших стран?» — написал эксперт.

Ранее премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что Россия якобы будет представлять угрозу для НАТО после окончания конфликта на Украине. Он также призвал союзников по альянсу проявить солидарность со странами восточного фланга НАТО, резко увеличившими расходы на оборону.

