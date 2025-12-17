Реклама

12:29, 17 декабря 2025Мир

В Германии выступили с жестким заявлением о политике Европы по Украине

АдГ: Европейская политика по Украине абсурдна и лишена связи с реальностью
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Политика европейских стран по Украине абсурдна и лишена связи с реальностью. Об этом заявила ультраправая немецкая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) на странице в социальной сети X.

«Самодовольные "западные монологи" лишены всякой связи с реальностью — вместо этого доминирует опасная символическая политика, которая не способствует ни Украине, ни безопасности Европы», — утверждается в публикации.

В партии подчеркнули, что Европа увлечена «абсурдными фантазиями» вроде развертывания «многонациональных сил для Украины». АдГ подчеркнула, что подобные планы нереалистичны и не поддаются никаким объяснениям. В заявлении отмечается, что Евросоюз «погряз в идеологических иллюзиях», в то время как США выступают за мирное решение конфликта и «признают законные интересы России».

Ранее АдГ предложила сделать Германию посредником в отношениях Запада и России после урегулирования украинского конфликта.

