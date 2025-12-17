Депутат Чепа: Сербия пытается дипломатично уйти от давления Европы

Президент Александр Вучич высказывается о конфликте с Россией, которым в Европе пугают своих избирателей, однако Сербия не занимает какую-либо из сторон, рассказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что в случае конфликта между Европой и Россией Сербия останется на своей собственной стороне. По его словам, сейчас мир находится на пороге большого конфликта, и цель его страны — сохранить мир и развивать свою экономику.

Депутат объяснил, что глава Сербии высказывается о возможном конфликте, которым некоторые европейские страны пугают своих избирателей. По его словам, страны НАТО пытаются выставить Россию угрозой, чтобы максимально увеличить расходы на содержание своей армии. Чепа добавил, что это необходимо для поддержания агрессивной политики, которую проводит североатлантический альянс.

«Я думаю, что здесь Вучич имел в виду именно эту позицию. И так дипломатично пытался уйти от давления на него со стороны Европы. Поэтому он и высказывается о чисто сербских интересах во всех этих вопросах, не занимая позицию той или иной страны», — сказал парламентарий.

Ранее посол России в Бельгии Денис Гончар заявлял, что НАТО готовит свое население к войне с Россией, даже если это звучит безумно. По его словам, Североатлантический альянс запугивает население несуществующими планами Кремля о нападении.