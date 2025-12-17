«Мы на пороге большого конфликта». Сербия выбрала сторону в противостоянии между Европой и Россией

Вучич: Сербия в конфликте Европы и РФ останется на своей собственной стороне

В случае конфликта между Европой и Россией Сербия останется на своей собственной стороне. Об этом заявил президент страны Александр Вучич.

По его словам, сейчас мир находится на пороге большого конфликта, и цель Сербии — сохранить мир и развивать свою экономику. Вучич напомнил, что республика потеряла почти 29 процентов населения во время Первой мировой войны.

«Мы не будем воевать, будем укреплять армию, покупаем много систем, чтобы люди чувствовали себя спокойно, чтобы знали, что у нас есть очень сильные факторы сдерживания и что те, кто попытается что-либо сделать, знают, что это невозможно, потому то их потери были бы неоправданными», — сказал он.

Фото: Zorana Jevtic / Reuters

В России оценили возможность военного конфликта с Европой

Ранее посол России в Великобритании Андрей Келин в беседе с телеканалом Sky News заявил, что риск войны между Европой и Россией в настоящий момент реален.

Так он прокомментировал заявления британских властей об угрозе, которую якобы представляет Россия. Келин подчеркнул, что Москва обеспокоена из-за слоганов о необходимости ремилитаризации, которые произносятся во многих европейских столицах.

По его словам, с учетом всех этих заявлений о необходимости готовиться к войне конфликт кажется реальным. «Как недавно сказал наш президент, мы не собираемся воевать с Европой, но, если Европа захочет воевать с Россией, мы готовы прямо сейчас», — отметил Келин.

Военкор заявил, что Европа «беременна» войной с Россией

Европа «беременна» войной с Россией — о ней говорят в Британии, Франции и других странах. Об этом ранее заявил российский военный корреспондент Юрий Котенок.

По словам журналиста, перемирие на Украине может стать паузой, которую в Европе используют для подготовки к новому вооруженному конфликту.

Фото: Zorana Jevtic / Reuters

«Парадокс ситуации состоит в том, что "мир по-европейски" обязательно, почти неизбежно несет войну, а эффективность "мира по-американски" хорошо видна на примере зарубившихся Таиланда и Камбоджи», — высказался военкор.

Российский посол заявил о подготовке НАТО к войне с Россией

Посол России в Бельгии Денис Гончар также заявлял, что НАТО готовит свое население к войне с Россией, даже если это звучит безумно.

По его словам, Североатлантический альянс запугивает население несуществующими планами Кремля якобы напасть на союзников. Дипломат отметил, что НАТО начала готовиться к крупной войне с Россией.

«ЕС навязывает безудержную милитаризацию, хороня первоначальную концепцию единой Европы во имя мира и процветания и превращая себя в придаток НАТО», — уточнил он. По мнению посла, Европа теряет свой глобальный вес и конкурентоспособность.

Путин заявил об отсутствии планов у России воевать с НАТО

Президент России Владимир Путин до этого подчеркивал, что у РФ нет планов воевать с НАТО, это просто бред.

«В 2022 году США истратили (на военные расходы), дай Бог памяти, 811 миллиардов долларов, а Российская Федерация — 72 миллиарда... Мы что, при этом соотношении собираемся воевать с НАТО что ли? Ну это просто бред», — отметил Путин.

Кроме этого, глава РФ подчеркнул, что слова о возможном нападении на Польшу, Прибалтику и Чехию — это способ обмануть население стран.

При этом в октябре 2025 года российский лидер в ходе пленарной сессии XXII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что все страны — участницы НАТО воют с Россией. «Все страны НАТО с нами воюют», — заявил Путин.

Президент России также отметил, что инструкторы стран НАТО участвуют в подготовке к боевым действиям. Кроме того, в Европе создан специальный центр, который сопровождает все то, что делают Вооруженные силы Украины, заключил Путин.