В Госдуме ответили на предложение отменить пенсию одной категории граждан

Депутат Бессараб: Вопрос отмены социальных пенсий не будет рассмотрен Госдумой

Вопрос отмены социальных пенсий россиянам не может быть рассмотрен в Госдуме, поскольку такое право гарантировано Конституцией Российской Федерации, заявила депутат Госдумы Светлана Бессараб. Своим мнением она поделилась с «Лентой.ру».

Ранее общественный деятель Вадим Попов заявил, что россиян, которые за всю свою жизнь не проработали ни одного дня, следует лишить социальных выплат в старости. По мнению аналитика, тунеядцы не должны иметь права на получение пенсии по достижении пожилого возраста.

Депутат отметила, что социальные выплаты в России являются гарантией по Конституции РФ. Она обратила внимание, что это основной закон страны, изменения в который являются сложной задачей, а процедуры их принятия отличаются от других правовых актов.

«Это, простите, не перчатки надоели — давайте поменяем. Более того, сегодня во всем мире идет гуманизация законодательства. И было бы странно, если бы мы со своей стороны усиливали давление на кого-то из своих граждан. Хочу напомнить, что социальная пенсия по старости наступает на 5 лет позже общеустановленного срока. И не всегда получается так, что ее получают те, кто не работал совсем», — сказала Бессараб.

Парламентарий напомнила, что социальная пенсия выплачивается также тем, кто работал на недобросовестных работодателей, по потере кормильца, по инвалидности и в других случаях, требующих внимательного рассмотрения.

Ранее ввести статью за тунеядство предложил известный военкор Александр Сладков. Журналист считает, что россияне, которые из принципа не хотят работать, должны платить за обязательное медицинское страхование.