Одну категорию россиян призвали лишить пенсии

Общественник Попов призвал лишить пенсии тунеядцев

Россиян, которые за всю свою жизнь не проработали ни одного дня, следует лишить социальных выплат в старости. С подобным призывом выступил общественный деятель Вадим Попов, его слова приводит издание «Абзац».

По мнению аналитика, тунеядцы не должны иметь права на получение пенсии по достижении пожилого возраста. Те граждане, которые не внесли ни единого взноса в Социальный фонд, не должны претендовать на социальные выплаты от государства, отметил Попов.

Для законодательного утверждения подобной меры сейчас нет подходящих условий, добавил эксперт. Для внесения таких поправок необходимо будет менять конституцию, в которой в настоящее время закреплено право граждан на социальное обеспечение по возрасту.

Однако в дальнейшем подобные изменения следовало бы внести в высший нормативный правовой акт Российской Федерации, считает общественник. «Нужно понимать, что эти тунеядцы не вносят вклад в государство и не вправе требовать от него денежного довольствия», — констатировал Попов.

Ранее ввести статью за тунеядство предложил известный военкор Александр Сладков. Журналист считает, что россияне, которые из принципа не хотят работать, должны платить за обязательное медицинское страхование. До этого с подобным призывом выступила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, предложившая обязать неработающих граждан делать ежегодные взносы в размере 45 тысяч рублей за подобную услугу. По ее словам, россиянам не составит труда заплатить такую сумму. Министр труда Антон Котяков, в свою очередь, затруднился оценить перспективы жизнеспособности налога на тунеядство в России.